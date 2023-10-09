Хто винен у війні в Ізраїлі: що думають українці, показало опитування

Українці також відповіли, чи змінить ця війна ставлення Заходу до України

У суботу, 7 жовтня, терористи ХАМАСу почали війну проти Ізраїлю. Бойові дії у країні тривають вже третій день і стають лише жорсткішими. Українці висловили своє ставлення до цих драматичних подій. Більшість з опитаних звинувачують у розв'язанні конфлікту виключно ХАМАС. При цьому українці впевнені, що ця війна не змінить ставлення країн Заходу до України.

Про це йдеться в новому опитуванні від компанії Active Group.

Так, на запитання анкети "На ваш погляд, хто є агресором у цій війні?" відповіді респондентів розділилися наступним чином:

виключно ХАМАС — 43,7%;

більшою мірою ХАМАС — 33,4%;

більшою мірою Ізраїль — 9,5%;

виключно Ізраїль — 2,3%;

важко відповісти — 11,1%.

На наступне запитання "На вашу думку, як змінить ця війна ставлення Заходу до України?" опитані відповіли так:

істотно покращить — 4%;

трохи покращить — 10.9%;

не змінить — 34,1%;

трохи погіршить — 26,2%;

істотно погіршить — 9,3%;

важко відповісти — 15,5%.

Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфу" із компанією Active Group.

Дослідження здійснено компанією Active Group за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology методом самозаповнення анкет громадянами України віком від 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України).

Нагадаємо, що всі останні подробиці війни в Ізраїлі ви можете прочитати в онлайн-матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що бойовики ПВК "Вагнер" в якості інструкторів брали участь у підготовці терористів ХАМАС, які напали на Ізраїль.