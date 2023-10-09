Хто винен у війні в Ізраїлі: що думають українці, показало опитування
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Українці також відповіли, чи змінить ця війна ставлення Заходу до України
У суботу, 7 жовтня, терористи ХАМАСу почали війну проти Ізраїлю. Бойові дії у країні тривають вже третій день і стають лише жорсткішими. Українці висловили своє ставлення до цих драматичних подій. Більшість з опитаних звинувачують у розв'язанні конфлікту виключно ХАМАС. При цьому українці впевнені, що ця війна не змінить ставлення країн Заходу до України.
Про це йдеться в новому опитуванні від компанії Active Group.
Так, на запитання анкети "На ваш погляд, хто є агресором у цій війні?" відповіді респондентів розділилися наступним чином:
виключно ХАМАС — 43,7%;
більшою мірою ХАМАС — 33,4%;
більшою мірою Ізраїль — 9,5%;
виключно Ізраїль — 2,3%;
важко відповісти — 11,1%.
На наступне запитання "На вашу думку, як змінить ця війна ставлення Заходу до України?" опитані відповіли так:
істотно покращить — 4%;
трохи покращить — 10.9%;
не змінить — 34,1%;
трохи погіршить — 26,2%;
істотно погіршить — 9,3%;
важко відповісти — 15,5%.
Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфу" із компанією Active Group.
Дослідження здійснено компанією Active Group за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology методом самозаповнення анкет громадянами України віком від 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України).
Нагадаємо, що всі останні подробиці війни в Ізраїлі ви можете прочитати в онлайн-матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що бойовики ПВК "Вагнер" в якості інструкторів брали участь у підготовці терористів ХАМАС, які напали на Ізраїль.