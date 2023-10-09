ПВК "Вагнера" готувала бойовиків ХАМАС до нападу на Ізраїль: чому вони їх навчили

Розвідданими поділилося білоруське підпілля

Деякі бойовики ПВК "Вагнер", які після невдалого бунту євгена пригожина передислокувалися до Білорусі, допомагали ХАМАС. Вони працювали в якості інструкторів і брали участь у підготовці терористів, які напали на Ізраїль.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. За його даними, ключовими напрямками підготовки бойовиків ХАМАС стали навчання штурму та застосування малих безпілотних апаратів для скидання вибухового матеріалу.

"Лише росіяни, серед союзників ХАМАС, мають досвід застосування дронів з механізмами скидання за технікою ворога. Саме його "вагнерівці" і передавали бойовикам ХАМАС під час навчань у країнах Африки", — йдеться у повідомленні.

Публікуючи цю новину ЦНС подякував за інформацію про ворога білоруське підпілля.

Нагадаємо, що всі останні подробиці війни в Ізраїлі ви можете прочитати в онлайн-матеріалі "Телеграфа", перейшовши на посиланням.

Раніше ми писали про те, що в Ізраїлі путінців упіймали на підіграванні ХАМАС. За приклад там наводять деяких російських журналістів, які поширюють пряму пропаганду бойовиків.