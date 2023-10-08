Счет пошел на сотни: число жертв атаки ХАМАС возросло

Число пострадавших уже составляет более 1500 человек

Количество жертв в результате атаки боевиков ХАМАС на Израиль уже перевалило за 300 человек. Ожидается, что число жертв будет продолжать расти.

На данный момент известно также о том, что по меньшей мере 1590 человек получили ранения. Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что боевики похитили десятки гражданских лиц и солдат ЦАХАЛа. Их доставили в Газу. При этом ХАМАС хвастается тем, что заложников намного больше, чем известно Израилю.

Мэр Сдерота Алон Давиди призывает жителей оставаться в своих домах за запертыми дверями и не открывать их, пока не будут даны иные инструкции. В свою очередь представитель ЦАХАЛа на арабском языке обратился к жителям сектора Газа и призвал искать убежища.

"Операции Хамаса вынуждают ЦАХАЛ действовать в вашем месте проживания. В целях вашей безопасности вы должны немедленно покинуть место жительства", — сказал представитель ЦАХАЛа Авичай Адраи

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 7 октября боевики ХАМАСА устроили войну против Израиля. По территории страны было выпущено несколько десяткой залпов ракет. Под обстрелами оказались десятки городов. Боевики заняли 7 общин на территории страны. Вечером того же дня израильские войска пересекли территорию Газа на севере. Там начался бой.