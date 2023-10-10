Эрдоган обвинил Израиль в нападении на Израиль и даже принес карту: сеть реагирует (видео)

В Турции говорят, что Израиль пытается захватить чужие земли

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, реагируя на войну в Израиле, на который напал ХАМАС, призвал стороны прекратить бомбардировки. При этом он фактически обвинил в кровавой резне, учиненной террористами, самих израильтян.

Об этом пишет Анадолу, ссылаясь на слова Эрдогана. Он пожаловался на то, что почти ни одно из решений, принятых ООН и другими международными организациями в отношении Палестины, не было выполнено.

По его словам "несправедливость и угнетение", якобы совершаемые против палестинского народа, а также "нарушения частной жизни Иерусалима", где находятся святыни трех религий, и особенно Масджид аль-Акса, всегда держат регион в напряжении.

"Как Турция, наша позиция по этому вопросу была ясна с самого начала. 1949 г. Мы знаем Государство Израиль с 2006 г. и поддерживаем наши дипломатические отношения, хотя они время от времени прерываются. Тем не менее, мы считаем, что будет никакого мира в регионе не будет без создания независимого, суверенного палестинского государства с географической целостностью, со столицей в Иерусалиме, на границах 1967 года. Постоянно преследуя палестинский народ, мы разрушаем безопасность жизни и собственности. Ясно, что проблему в регионе невозможно решить, игнорируя ее, захватывая дома и земли, уничтожая его инфраструктуру и препятствуя его развитию.Подобный подход приведет лишь к росту конфликтов, вызванных углублением беспорядков, постоянным кровопролитием с обеих сторон и в конечном итоге поиски мира всегда будут заканчиваться разочарованием", — сказал Эрдоган и добавил, что "подход Израиля, игнорирующий фундаментальные права палестинского народа, также угрожает безопасности его собственного народа, как видно из последнего инцидента".

Президент Турции отметил, что против угнетения, внесудебных казней и угроз жизни и имуществу, налагаемых" незаконными поселенцами на палестинцев", а также против произвольных действий против израильского гражданского населения.

"Разрушение Газы в результате непропорциональных воздушных и наземных атак, бомбардировки мечетей и гибель невинных детей, женщин, стариков и гражданских лиц в то же время совершенно неприемлемы. Если подобные сцены и имели место в ходе действий против израильских городов, мы их однозначно не одобряем", — добавил президент.

В то же время Эрдоган заявляет, что "Израиль пытается захватить оставшиеся палестинские территории" и показал карту, на которой отметил, как изменилась территория палестины за последний век.

Слова Эрдогана, к слову, вызвали бурную и неоднозначную реакцию в сети:

Напомним, что все последние подробности войны в Израиле вы можете прочитать в онлайн-материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Ранее мы писали о том, что в Израиле путинцев поймали на подыгрывании ХАМАС. В пример там приводят некоторых российских журналистов, которые распространяют прямую пропаганду боевиков.