В Израиле путинцев поймали на подыгрывании ХАМАС: на чем попались

Информация россиян — фейк

Израильские СМИ уличили россиян в подыгрывании пропаганде ХАМАС во время вторжения 7 октября. Там заметили, что медиа страны-агрессора распространяют нарративы боевиков.

Об этом пишет издание "newsru.co.il". Оно приводит в пример российских журналистов из Sputnik, которые распространяют "карту территорий, контролируемых ХАМАСом". А она, как отмечают израильтяне, не соответствует действительности и фактически является пропагандистским материалом боевиков ХАМАС.

"Данная карта ранее была выложена в соцсетях отделом пропаганды ХАМАСа", — говорится в материале.

На самом деле, утверждается в статье, ни на каком этапе развязанной войны ХАМАС не "контролировал" израильские территории, указанные на этой карте. Речь идет о проникновении на территории и атаке на 20 населенных пунктов и 11 военных баз. Уже утром 11 октября ЦАХАЛ заявил, что во всех населенных пунктах террористы нейтрализованы, хотя на израильской территории еще продолжаются "единичные столкновения".

Напомним, масштабная атака ХАМАС на Израиль началась утром 7 октября с прорыва заграждений на границе Сектора Газа и массированного ракетного обстрела. Утром 8 октября в Израиле был впервые за 50 лет введен в действие "пункт 40 Алеф", который обозначает начало войны. Армия Израиля наносит удары по домам и объектам террористов в секторе Газа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что происходит в Израиле по состоянию на утро 9 октября.