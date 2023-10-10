Ердоган звинуватив Ізраїль у нападі на Ізраїль і навіть приніс карту: мережа реагує (відео)

У Туреччині кажуть, що Ізраїль намагається захопити чужі землі

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, реагуючи на війну в Ізраїлі, на який напав ХАМАС, закликав сторони припинити бомбардування. При цьому він фактично звинуватив у кривавій різанині, вчиненій терористами, самих ізраїльтян.

Про це пише Анадолу, посилаючись на слова Ердогана. Він поскаржився на те, що майже жодне з рішень, прийнятих ООН та іншими міжнародними організаціями щодо Палестини, не було виконане.

За його словами, "несправедливість і пригнічення", які нібито вчиняються проти палестинського народу, а також "порушення приватного життя Єрусалима", де знаходяться святині трьох релігій, і особливо Масджид аль-Акса, завжди тримають регіон у напрузі.

"Як Туреччина, наша позиція з цього питання була ясна з самого початку. 1949 р. Ми знаємо Державу Ізраїль з 2006 р. і підтримуємо наші дипломатичні відносини, хоча вони час від часу перериваються. Проте ми вважаємо, що не буде ніякого миру у регіоні не буде без створення незалежної, суверенної палестинської держави з географічною цілісністю, зі столицею в Єрусалимі, на кордонах 1967. Постійно переслідуючи палестинський народ, ми руйнуємо безпеку життя та власності. будинки і землі, знищуючи його інфраструктуру і перешкоджаючи його розвитку. Подібний підхід призведе лише до зростання конфліктів, спричинених поглибленням заворушень, постійним кровопролиттям з обох боків і зрештою пошуки світу завжди закінчуватимуться розчаруванням", — сказав Ердоган і додав, що "підхід Ізраїлю, який ігнорує фундаментальні права палестинського народу, також загрожує безпеці його власного народу, як видно з останнього інциденту.

Президент Туреччини зазначив, що проти придушення, позасудових страт і загроз життю та майну, що накладаються "незаконними поселенцями на палестинців", а також проти довільних дій проти ізраїльського цивільного населення.

"Руйнування Гази внаслідок непропорційних повітряних і наземних атак, бомбардування мечетей та загибель невинних дітей, жінок, старих і цивільних осіб у той же час абсолютно неприйнятні. Якщо подібні сцени і мали місце під час дій проти ізраїльських міст, ми їх однозначно не схвалюємо", - Додав президент.

У той же час Ердоган заявляє, що "Ізраїль намагається захопити палестинські території, що залишилися" і показав карту, на якій зазначив, як змінилася територія палестини за останнє століття.

Слова Ердогана, до речі, викликали бурхливу та неоднозначну реакцію в мережі:

Нагадаємо, що всі останні подробиці війни в Ізраїлі ви можете прочитати в онлайн-матеріалі "Телеграфа", перейшовши на посилання.

Раніше ми писали про те, що в Ізраїлі путінців упіймали на підіграванні ХАМАС. Наприклад, там наводять деяких російських журналістів, які поширюють пряму пропаганду бойовиків.