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Перемирие окончено? Израиль снова ударил по сектору Газы

Перемирие окончено? Израиль снова ударил по сектору Газы
08:04 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В ночь на 16 июня истребители Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удар по военным объектам террористов ХАМАС в городе Газа и Хан-Юнесе.

Об этом сообщило Reuters.

По данным ЦАХАЛ, обстрел произвели в ответ на запуски палестинцами воздушных шаров с зажигательной смесью по направлению Израиля. В то же время в армии Израиля выразили готовность к любому исходу, включая возобновление боевых действий после ряда террористических актов.

Согласно информации пожарных, запуски шаров стали причиной около 20 возгораний неподалеку от границы с сектором.

Видео атаки:

 

Сообщалось, что ночью больше 1000 ультранационалистов с флагами Израиля вышли на митинг в Старом городе Иерусалима. Правоохранители перекрыли на время шествия ряд дорог, а также применили светошумовые гранаты и пули из пенопласта.

По данным медиков, 33 палестинца получили ранения. В полиции сообщили о травмах у 2 сотрудников и задержании 17 человек.

Напомним, что режим прекращения огня между Израилем и палестинцами начал действовать с 21 мая. Так, он прекратил массовые обстрелы с обеих сторон, которые начались 10 мая. 

22 мая Израиль и сектор Газа подсчитали ущерб от недавних ракетных обстрелов и авиаударов. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Израиль, Сектор Газа.
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