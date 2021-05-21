Израиль и Палестина заключили перемирие – надолго ли…? Обзор западной прессы

Израиль и палестинская группировка ХАМАС договорились о прекращении огня после того, как 11 дней конфликта унесли жизни сотен человек, большинство из которых - палестинцы. Перемирие сигнализирует о немедленном прекращении кровопролития, но, вероятно, внесет еще большее разногласие между двумя странами. Об этом пишет издание CNN.

По данным министерства здравоохранения, управляемого ХАМАС, в результате израильских авиаударов погибли 232 палестинца, в том числе 65 детей. По данным Армии обороны Израиля и службы экстренной помощи Израиля, по меньшей мере 12 человек в Израиле, в том числе двое детей, были убиты в результате обстрела палестинскими боевиками из Газы.

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля – прим.ред.) сообщает, что с начала конфликта палестинские боевики выпустили по Израилю более 4 тыс ракет. Многие из них были перехвачены израильской системой обороны "Железный купол".

Тем временем Армия обороны Израиля осуществила воздушную бомбардировку Газы, нанеся удар по инфраструктуре ХАМАСа.

Высокопоставленный лидер ХАМАС сообщил CNN, что перемирие, заключенное при посредничестве Египта, начнется в 2 часа ночи по местному времени в пятницу.

"Кабинет безопасности собрался сегодня вечером. И единогласно принял рекомендацию … о взаимном безоговорочном прекращении огня, которое вступит в силу во время, которое будет согласовано позже", - говорится в заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В четверг, 20 мая, президент Джо Байден объявил о том, что между Израилем и ХАМАС было достигнуто соглашение о прекращении огня, пишет CNN.

"Мы проводили интенсивные обсуждения на высоком уровне, буквально ежечасно, с Египтом, Палестинской администрацией и другими странами Ближнего Востока с целью избежать такого затяжного конфликта, который мы наблюдали", - сказал Байден.

В подходе Байдена к решению конфликта особое внимание уделялось частной дипломатии, а не активным публичным заявлениям, даже несмотря на то, что президент США подвергался постоянной критике со стороны коллег-демократов за то, что он не высказался более решительно.

Байден выразил уверенность, что его закулисный подход к Нетаньяху был успешным, и сказал, что, по его мнению, именно он сыграл решающую роль в более скором прекращении насилия. Всего за 11 дней конфликта было совершено 6 телефонных звонков между Байденом и Нетаньяху. В публичной сфере Байден хранил молчание, и его выступление в четверг по этому поводу стало первым публичным заявлением с начала кризиса.

В четверг Израиль и ХАМАС независимо друг от друга объявили, что согласились с инициативой Египта о взаимном прекращении огня.

Эта новость появилась после того, как Байден в четверг позвонил президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси, чтобы заручиться поддержкой региональных лидеров и помочь положить конец насилию. Это был его первый разговор с президентом Египта после того, как Байден занял пост лидера США.

Конфликт стал первым испытанием для отношений Байдена и Нетаньяху, которые на протяжении четырех десятилетий пересекались в политических карьерах.

Байден становился все более нетерпеливым к Нетаньяху и, по словам высокопоставленного представителя администрации, принял более "прямой и откровенный" тон во время разговора в среду.

Байден дал понять Нетаньяху, если военная кампания продолжится, тогда международное давление усилится.

Нетаньяху не дал Байдену конкретных обещаний прекратить насилие. Однако через день офис Нетаньяху заявил, что его кабинет безопасности принял предложение Египта о прекращении огня.

Эксперты Атлантического совета анализируют ситуацию и высказывают свои мысли о том, как международному сообществу следует поступать с дальнейшим урегулированием конфликта.

Хрупкое прекращение огня, которое приостановило боевые действия между Израилем и воинствующими группировками ХАМАС и Исламского джихада (ИДЖ), дает лишь ограниченные надежды. Прецедент предполагает, что в отсутствие подлинного примирения, стороны, которые даже не будут продолжать диалог друг с другом напрямую, со временем вернутся на поле боя.

Тем временем Израилю есть над чем подумать. Премьер-министр Нетаньяху пообещал "восстановить спокойствие и безопасность" для граждан страны.

Глава Госдепа США Тони Блинкен заявил, что Израилю нужно больше времени для достижения целей безопасности. Соответственно, лучше посоветовать властям страны улучшить координацию с Соединенными Штатами, которые предложили стойкую и принципиальную поддержку права Израиля на самооборону и сопротивлялись призывам других держав осудить правительство Нетаньяху.

Стратегия взаимодействия с президентом Махмудом Аббасом и палестинскими властями создала бы более позитивную динамику между израильтянами и палестинцами и сместила бы импульс от ХАМАСа и Исламского Джихада, которые Госдепартамент США назвал "иностранными террористическими организациями".

Одиннадцать дней назад ситуация в Иерусалиме, когда между израильтянами и палестинцами случилась эскалация конфликта, была самой нестабильной за последние годы. Тогда руководство ХАМАСа приняло намеренное решение начать войну. Их тактическая цель состояла в том, чтобы убить невинных людей, а их стратегическим намерении было забрать власть у Махмуда Аббаса, который только что отменил первые за пятнадцать лет палестинские выборы. Они сделали это, зная с абсолютной уверенностью, каким будет военный ответ Израиля, в результате чего сотни палестинцев погибли, а тысячи продолжают страдать.

Однако для честных наблюдателей, в том числе тех, кто страдает от железной хватки ХАМАСа, извлеченный урок является подтверждением природы данной организации и ее руководства, хотя некоторым этот урок кажется странно неуловимым.

Палестинцы смогли лучше изложить свою версию событий благодаря массовой кампании, которая большей частью распространялась через социальные сети. Больше не полагаясь на основные международные СМИ для рассказа своих историй, молодые и технически подкованные палестинцы перешли в Instagram, Facebook и Twitter, чтобы заручиться поддержкой других стран.

В своих публичных выступлениях в связи с прекращением огня между Израилем и ХАМАС, президент США Байден укрепил давнюю поддержку Штатов Израилю. По его словам, она никуда не денется, хотя голоса в партии президента будут продолжать критиковать Израиль. Лидер США заверил, что Соединенные Штаты продолжают продвигать решение о создании двух государств.

В то же время, страны Персидского залива должны быть одними из первых, кто не только восстановит Газу, но и заставит Израиль принять меры по укреплению доверия. Они также должны продемонстрировать поддержку проектов и программ осажденной Палестины, которые расширяют ее возможности.

Европейский Союз (ЕС) в очередной раз не смог дать реального ответа на недавнюю эскалацию насилия между израильтянами и палестинцами.

Бездействие со стороны ЕС демонстрирует неспособность Союза оказать существенное влияние на мирный процесс, и говорит о слабости общей внешней политики, отражающей интересы всех двадцати семи государств-членов. Вызывает беспокойство тот факт, что ЕС, который с 2007 по 2019 годы предоставил палестинцам помощь в размере 254 млн долларов, не имеет дипломатического влияния в регионе. Государства-члены ЕС должны отложить свои разногласия и действовать решительно, чтобы сесть за стол переговоров и помочь положить конец конфликту.

Москва, в свою очередь, выступила с заявлениями, призывающими к прекращению противостояния между Израилем и ХАМАС, но сыграла второстепенную роль в недавнем кризисе.

Хотя у Москвы относительно хорошие отношения с ХАМАС, между ними возникли разногласия из-за Сирии, где Россия поддерживает режим Башара Асада, в то время, как ХАМАС весьма критически относится к нему. Кремль столкнется с более сложной ситуацией, если разразится конфликт между Израилем и ливанской "Хезболлой", которая является союзником России в Сирии. Такой сценарий может вызвать усиление давления со стороны Москвы на Израиль.

До недавнего конфликта Газа испытывала дефицит более 60 процентов своих энергетических потребностей. При политической и финансовой поддержке международного сообщества реализуются различные проекты и инициативы, направленные на то, чтобы наконец решить этот дефицит и дать Газе возможность встать на путь устойчивого экономического роста. В контексте теперешней ситуации, важно извлечь уроки из прошлых событий и поддержать политически жизнеспособные проекты, которые являются рентабельными и устойчивыми.

Такие инициативы, как "Газ для Газы", естественно, сформируют основу долгосрочных устойчивых решений, которые дадут региону возможность производить электроэнергию в невиданных ранее масштабах, одновременно способствуя значительному сокращению выбросов углерода.

Для обеспечения энергетической безопасности потребуются высоковольтные электрические сети из Израиля и Египта. Это необходимо будет дополнить рядом инициатив в области возобновляемых источников энергии по всей Газе. В сочетании с решениями по хранению аккумуляторов, такие проекты помогут справиться с проблемами, связанными с перебоями в электросетях. Достаточное энергоснабжение поможет предотвратить дальнейший распад Газы и вывести ее на траекторию устойчивого экономического роста. В то же время, эти шаги облегчат жизнь жителей Газы и станут ключевым фактором для развития другой инфраструктуры, например, водоснабжения.