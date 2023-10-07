Військова підтримка і не тільки: США відреагували на напад на Ізраїль

У США стурбовані тим, як розвивається ситуація в Ізраїлі

У США відреагували на атаку бойовиків ХАМАС із Ізраїлю. Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що ізраїльтяни мають право на самооборону.

Його заява опублікована на сайті Міноборони США. Також повідомляється, що Америка найближчим часом проведе переговори з Ізраїлем.

"Я уважно стежу за розвитком подій в Ізраїлі. Наша прихильність до права Ізраїлю на самооборону залишається непохитною, і я висловлюю співчуття сім’ям тих, хто загинув внаслідок цього огидного нападу на мирних жителів", — сказано в заяві.

Також Ллойд Остін додав, що Пентагон найближчими днями працюватиме над тим, щоб Ізраїль мав усе необхідне для самозахисту та захисту цивільного населення від невиборчого насильства та тероризму.

Як пише The Times of Israel, найближчим часом відбудуться переговори прем’єра Біньяміна Нетаньяху з американським президентом Джо Байденом.

Зазначимо, що США є військовими союзниками Ізраїлю та надають регулярну допомогу з 1987 року. Програма постачання озброєння Тель-Авіву (Foreign Military Financing, FMF) є найбільшою з усіх аналогічних програм, що їх реалізують Штати зараз. Про такий формат співпраці зараз веде переговори й Україна.

Більше про ситуацію в Ізраїлі на цей час читайте в матеріалі: "Хамас влаштував криваву різанину і захопив частину Ізраїлю: яка ситуація на Близькому Сході (оновлюється)".

Раніше "Телеграф" розповідав, чому ХАМАС напав саме зараз і які наслідки ця атака несе для України. Експерти проаналізували ситуацію та припустили подальший її розвиток.