Война в Израиле: в МИД рассказали, сколько пострадало украинцев из-за боевых действий

Оперативный штаб за сутки обработал 80 обращений

В результате продолжающейся войны в Израиле, которую начали боевики ХАМАС, во время боевых действий и обстрелов могла погибнуть украинка. О других пострадавших граждан Украины информация не поступала.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает спикер Министерства иностранных дел Олега Николенко. По его словам, в Израиле продолжает работать оперативный штаб для украинских граждан.

За сутки дипломаты смогли разыскать одного гражданина, который пропал на юге Израиля. Его семье помогли выбраться из города Ашкелон, где идут бои. Также для двух семей было найдено временное жилье, на фоне отмены авиарейсов. В целом оперативный штаб обработал 80 обращений украинцев.

Что касается якобы погибшей украинки, МИД сейчас занимается установлением информации об этом.

"Продолжается работа по получению официального подтверждения возможной смерти 1 гражданки Украины. Информация о других пострадавших украинцах пока не поступала", — сказал Николенко

Минисерство иностранных дел поддерживает связь с украинцами, которые находятся в Секторе Газа и разрабатывают маршруты для их безопасного выезда из этой зоны. Олег Николенко также опубликовал номера "горячей линии", на который украинцы могут обратиться:

Посольство Украины в Израиле: +972 546 676 782;

Украинское дипучреждение в г. Рамалла: +972 59 823 93 99.

При этом добавим, что в комментарии "Суспільному" представитель украинского сообщества в Газе сказал, что сейчас в секторе находятся около 150-200 украинцев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что по дому лидера ХАМАС Аймана Юниса в Нусирате был нанесен удар. Его тело нашли под руинами здания.