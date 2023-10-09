У нападі бойовиків на Ізраїль помітили іранський слід

Бойовики атакували Ізраїль з повітря та з суші

Іранські силовики допомагали бойовикам ХАМАС у підготовці до нападу на Ізраїль. Зокрема спецслужби Ірану розробляли план атаки.

Про це пише американське видання Wall Street Journal із посиланням на свої джерела. За їхньою інформацією, атаку планували офіцери іранського "Корпуса вартових ісламської революції" (КСІР).

Робота над деталями нападу велася ще із серпня. Іранські спецслужби допомагали спланувати план серії повітряних, наземних та морських ударів по Ізраїлю.

Джерела зазначають, що деталі операції було уточнено під час кількох зустрічей у Бейруті. У них брали участь офіцери КВІР та представники чотирьох підтримуваних Іраном угруповань бойовиків, серед яких ХАМАС та "Хезболла".

При цьому на офіційному рівні в США заявляють, що поки що не мають жодних доказів причетності Тегерана до вторгнення. Водночас у Європі та Сирії підтвердили цей факт, хоч і не на офіційному рівні.

Іран не міг діяти відкрито, оскільки такі дії вивели б із тіні тривалий конфлікт Тегерана з Ізраїлем, що могло спричинити ще жорсткіший конфлікт на Близькому Сході. Більш широкий план КВІР полягає у тому, щоб створити загрозу для Ізраїлю не лише з боку ХАМАСу, а й з інших напрямків.

Щоб сконцентруватись на допомозі бойовикам, Іран відклав інші регіональні конфлікти.

Раніше "Телеграф" писав про те, що після атаки з боку бойовиків прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що країна вступила в активну фазу війни.