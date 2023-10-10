ХАМАС заявив про готовність до переговорів, Ердоган рветься у посередники: що зараз відбувається в Ізраїлі, фото

Ізраїль продовжує операцію із зачистки країни від терористів

На третій день після жорстокого нападу на Ізраїль і його дій у відповідь, високопоставлений представник ХАМАС заявив, що угруповання відкрите для обговорення можливого перемир’я з Ізраїлем. За його словами, терористи нібито вже "досягли своїх цілей".

Про це пише Reuters. Заступник голови політбюро терористичної організації ХАМАС Муса Абу Марзук повідомив телеканалу "Аль-Джазіра" у телефонному інтерв’ю, що ХАМАС відкритий для "чогось подібного".

Він додав, що ХАМАС готовий обговорювати можливе припинення вогню. Водночас стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган хоче виступити посередником між Ізраїлем та ХАМАС.

Він заявив, що готовий до "будь-якої форми посередництва" у палестино-ізраїльській війні, зокрема й у питанні обміну полоненими. Про це пише "Укрінформ".

"Ми, як Туреччина, готові до будь-якого виду посередництва, включаючи обмін полоненими, якщо цього вимагатимуть сторони... Ми продовжуємо наші інтенсивні дипломатичні контакти заради миру між Ізраїлем та Палестиною", — сказав Ердоган.

Ердоган закликав Ізраїль припинити обстрілювати Сектор Гази. ХАМАС він закликав припинити атаки на цивільних.

"Навіть у війні присутні етикет і мораль. Сторони зобов’язані їх дотримуватися. Як ми завжди наголошуємо, у справедливому світі немає тих, хто програв", — заявив турецький президент.

Тим часом попри заяви ХАМАС щодо готовності до переговорів, Ізраїль продовжує атакувати терористів у секторі Газа. Працює авіація, повідомляють кореспонденти CNN із місця подій.

Нагадаємо, ХАМАС атакував Ізраїль уранці 7 жовтня. Під прикриттям масованого ракетного обстрілу на територію країни прорвалися сотні терористів, які вбивали мирних жителів та взяли багато заручників, переважно жінок та дітей. Ізраїль оголосив стан війни та почав знищувати об’єкти та будинки терористів у секторі Газа.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто, на думку українців, винен у розв’язанні війни в Ізраїлі. Вони також відповіли на запитання, чи скоротиться тепер допомога Україні із боку Заходу.