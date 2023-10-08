Рахунок пішов на сотні: кількість жертв атаки ХАМАС зросла

Число постраждалих вже становить понад 1500 осіб

Кількість жертв внаслідок атаки бойовиків ХАМАС на Ізраїль уже перевищила 300 людей. Очікується, що кількість жертв продовжуватиме зростати.

На цей момент відомо також про те, що щонайменше 1590 людей отримали поранення. Про це повідомляє The Times of Israel.

Зазначається, що бойовики викрали десятки цивільних осіб та солдатів ЦАХАЛу. Їх доставили до Гази. При цьому ХАМАС вихваляється тим, що заручників набагато більше, ніж відомо Ізраїлю.

Мер Сдерота Алон Давиді закликає мешканців залишатися у своїх будинках за замкненими дверима і не відчиняти їх, доки не будуть дані інші інструкції. Своєю чергою представник ЦАХАЛу арабською мовою звернувся до мешканців сектору Газа та закликав шукати укриття.

"Операції Хамаса змушують ЦАХАЛ діяти у вашому місці проживання. З метою вашої безпеки ви повинні негайно залишити місце проживання", — сказав представник ЦАХАЛу Авічай Адраї

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 7 жовтня бойовики ХАМАСА влаштували війну проти Ізраїлю. Територією країни було випущено кілька десятків залпів ракет. Під обстрілами опинилися десятки міст. Бойовики зайняли 7 громад на території країни. Увечері того ж дня ізраїльські війська перетнули територію Газа на півночі. Там розпочався бій.