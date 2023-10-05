В Киеве правоохранители месяцами "не замечали" работающий ночной клуб: журналист попросил помочь опознать посетителей

Для некоторых украинцев законы не писаны

Пока украинские власти не собираются отменять комендантский час, в нашей стране находятся люди, которые изначально не собирались его соблюдать. И они не являются ни военными, ни представителями коммунальных служб.

Так на днях в Киеве вспыхнул громкий скандал с ночным клубом Boho club, который продолжает работать несмотря на все запреты, а правоохранительные органы его всеми силами пытаются не замечать. Именно ему журналист "Украинской правды" Михаил Ткач посвятил новый материал.

"Месяцами правоохранители "не замечали" работу ресторана "Бохо" в самом центре Киева в комендантский час. В то время как нашей съемочной группе хватило лишь одной ночи для того, чтобы увидеть около 200 человек (большинство мужчин), которые в лучшем случае находились под хмельком", — написал он в своем Facebook.

Кроме того, журналист обнародовал серию снимков посетителей заведения и призвал пользователей сети помочь с опознанием этих лиц

"Нужно заставить работать тех, кто должен работать – полицию и не работать тех, кто не имеет права работать ночью – рестораны с крышей в МВД, КГГА и других важных зданиях", — добавил Ткач.

Напомним, ранее журналисты смогли узнать имена 2 248 мужчин, которые выехали за границу по разрешениям Львовской ОВА при помощи системы "Шлях". Речь идет о мужчинах, которые так и не вернулись назад. Кроме того, расследователи установили 372 организации, причастные к их переправке.