У Києві правоохоронці місяцями "не помічали" працюючий нічний клуб: журналіст попросив допомогти впізнати відвідувачів

Для деяких українців закони не писані

Поки українська влада не збирається скасовувати комендантську годину, в нашій країні знаходяться люди, які спочатку не збиралися її дотримуватися. І вони не є ані військовими, ані представниками комунальних служб.

Так днями у Києві спалахнув гучний скандал із нічним клубом Boho club, який продовжує працювати попри всі заборони, а правоохоронці його всіма силами намагаються не помічати. Саме йому журналіст "Української правди" Михайло Ткач присвятив новий матеріал.

"Місяцями правоохоронці "не помічали" роботу ресторану "Бохо" в самому центрі Києва в комендантську годину. В той час як нашій знімальній групі вистачило лише однієї ночі для того щоб побачити близько 200 людей (більшість чоловіки), які в кращому випадку перебували напідпитку", — написав він у своєму Facebook.

Крім того, журналіст оприлюднив серію знімків відвідувачів закладу та закликав користувачів мережі допомогти з упізнанням цих осіб.

"Потрібно змусити працювати тих, хто має працювати — поліцію і не працювати тих, хто не має права працювати вночі — ресторани з дахом в МВС, КМДА та інших поважних будівлях", – додав Ткач.

Нагадаємо, раніше журналісти змогли дізнатися імена 2248 чоловіків, які виїхали за кордон за дозволами Львівської ОВА за допомогою системи "Шлях". Йдеться про чоловіків, котрі так і не повернулися назад. Крім того, розслідувачі встановили 372 організації, причетні до їхньої переправки.