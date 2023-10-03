Чому в тилових областях не скасовують комендантську годину: міністр пояснив, навіщо він потрібний

Міністр назвав дві причини

Навіть попри те, що для тилових областей України вже немає очевидної загрози настання росіян, комендантську годину там скасовувати все одно поки що не будуть.

Як розповів глава МВС Ігор Клименко в інтерв’ю "Українській правді", логіка впродовж комендантської години полягає у підтримці дисципліни та профілактиці злочинності.

"У цей час, наприклад, чотири, п’ять чи шість годин — у кожній області є своя комендантська година — ми чітко знаємо, що якщо якась людина знаходиться на вулиці, у нас є законні підстави її перевірити", — зазначив міністр.

При цьому він додав, що під час комендантської години в Україні злочинність зведена до мінімуму. Почасти це сталося тому, що багато членів організованих злочинних угруповань виїхали за кордон, а на вулиці виведено додаткові патрулі.

"І хочу сказати, що втомлені поліцейські стоять на вулицях. Якщо поліцейський раніше мав добу відпрацювати й дві доби, як мінімум, відпочивати, сьогодні режим набагато жорсткіший", — зазначив Клименко.

Як повідомлялося раніше, у Києві питання збільшення тривалості комендантської години на осінньо-зимовий період поки не стоїть на порядку денному, а відповідні рішення не готуються. Проте цілком ймовірність такого розвитку подій виключати не варто.