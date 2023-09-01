У Києві можуть збільшити комендантську годину? У Кличка назвали важливі умови

Військові поки ще не розглядають пролонгацію обмежень у столиці

У Києві питання збільшення тривалості комендантської години на осінньо-зимовий період поки не стоїть на порядку денному, а відповідні рішення не готуються. Про це "Телеграфу" повідомили одразу декілька джерел у Київській міській державній адміністрації (КМДА).

Зазначимо, з ініціативи міської влади у Києві вже продовжили на годину роботу ресторанів і розважальних закладів (було до 22:00, а стало — до 23:00). При цьому комендантська година у столиці встановлена з 00:00 до 05:00. Тобто, у разі збільшення тривалості "коменди" міг статися своєрідний колапс: якби вона знову починалась з 23:00, ресторани та їхні клієнти опинилися б у своєрідній пасці, адже щоб дістатися додому після закриття закладів харчування громадянам треба було порушувати комендантську годину.

Офіційно в КМДА на запит "Телеграфу" повідомили, що час дії комендантської години визначається за наявності "реальної загрози життю і безпеці осіб, інтересам суспільства або держави, а також для забезпечення громадського порядку".

"Відповідний аналіз та оцінка здійснюється військовим командуванням на постійній основі. Враховуючи зазначене, питання щодо зміни тривалості комендантської години розглядатиметься в разі отримання відповідних рекомендацій від військового командування", — зазначив директор департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук.

Своєю чергою в Київській міській військовій адміністрації журналістам видання повідомили, що у військових поки не було планів щодо перегляду строку дії "коменди". Це питання наразі — не на порядку денному КМВА. У разі ж необхідності та загроз, проведуть відповідні консультації з міською владою, кажуть військові.

Зазначимо, окрім воєнних ризиків протягом осінньо-зимового періоду актуальним залишається і питання енергетики. Адже світловий день скорочується, отже зростає енергоспоживання. Тож якщо графіки відключень не дадуть належного, а ризики блекаутів підвищаться — "коменду" можуть знову збільшити.

Як повідомлялось, у червні голова КМДА Віталій Кличко звільнив директора департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряка за порушення комендантської години. Чиновника підловили на тому, що він відвідував ресторан у нічний час.

Також нагадаємо, в інтерв`ю "Телеграфу" перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Микола Поворозник зазначав: комендантську годину в Києві повністю скасовувати не будуть, хоча ще на початку 2023 року уряд офіційно виключив столицю з переліку територій можливих бойових дій.