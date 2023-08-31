У Києві зміни у роботі громадського транспорту: змінюються кілька маршрутів

Зміни у роботі відбуваються у зв’язку з проведенням низки робіт на одній із вулиць

Жителів міста Київ попереджають про зміну у роботі громадського наземного транспорту. Зокрема, це стосуватиметься кількох автобусних та тролейбусних маршрутів.

Таке оголошення було зроблено у четвер, 31 серпня, у Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації. Зміни набудуть чинності вже з 1 вересня.

"Інформуємо про найближчі зміни в організації дорожнього руху та роботі громадського транспорту. З початку осені на вул. Князів Острозьких (з 1944 по 2022 звалася Московська вулиця, - Ред.) відбудуться зміни в роботі наземного громадського транспорту", — йдеться в повідомленні.

Зокрема, йдеться про:

автобусних маршрутах №25, 62 ;

; тролейбусі №38 ;

; тимчасовому автобусному маршруті № 38-ТР ;

; маршрутних таксі №470, 520.

Також у КМДА попередили киян, що з першого дня вересня автобусний маршрут №109 курсуватиме до ст. м. "Театральна". На тролейбусному маршруті № 15 збільшиться кількість рухомого складу відповідно до пасажиропотоку.

Зазначимо, що з 1 вересня рух наземного пасажирського транспорту на вул. Князів Острозьких буде закрито ділянкою від вул. Омеляновича-Павленка до вул. Івана Мазепи у напрямку ст.м. "Арсенальна".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в КМДА повідомили про введення нових перепусток, які дають можливість пересування містом під час настання комендантської години. В Адміністрації також розповіли, з якого числа можна подавати заявки на отримання такої перепустки.