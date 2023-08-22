Готелі на Майдані, медзаклади і завод шампанських вин: які ще об’єкти пустять з молотка у Києві

Фонд держмайна виставляє на продаж низку столичних об'єктів нерухомості в рамках малої приватизації

У Києві поступово зростають надходження до бюджету від оренди державного майна, а в процентному відношенні обсяг коштів, отриманих від столичних орендарів, вже сягнув майже 15% від показників по країні.

Про це на інформаційний запит "Телеграфу" повідомили у Фонді державного майна України (ФДМУ).

"З 01.01.2023 по 31.07.2023 від оренди державного майна надійшло 65 365,32 тис. грн. За 7 місяців 2023 року було укладено 159 договорів оренди. У 2022 році надходження від оренди державного майна становили 72 861,38 тис. грн. Станом на 31.07.2023 загальна площа орендованого державного майна за договорами оренди складає 627,21 тис. кв.м. За результатами 7 місяців 2023 року надходження від оренди державного майна, розташованого у м. Київ, становлять 14,5% від загальної суми надходжень від оренди по Україні", — повідомив директор департаменту оренди та розпорядження державним майном ФДМУ Андрій Шрамко.

Разом з тим, за даними ФДМУ, у столиці в рамках малої приватизації до продажу готують 94 об'єкти (нерухоме і рухоме майно).

Серед дуже цікавих лотів — частина будинку на Хрещатику площею 500 "квадратів"; майновий комплекс філії відомого ще з радянських часів "Київського заводу шампанських вин"; лікарня на 400 ліжок у Бортничах; недіючий санаторій на вул. Максименка, 3 (Пуща-Водиця); готель "Козацький" біля Майдану Незалежності; готель "Україна" (теж поряд з Майданом) тощо.

Як повідомлялось раніше, держава хоче забрати майно у профспілок, яке ті отримали від радянської влади. На кону — близько 1,8 млрд доларів і тисячі об’єктів нерухомості. З'ясувалось, це майно представники інтересів трудових колективів здають в оренду або продають, отримуючи непогані доходи. Держбюджет від того не отримує нічого — вигода осідає у профспілкових лідерів. За цей час вартість держмайна, яке перебуває в управлінні профспілок, зменшилася вдвічі.

Також "Телеграф" писав, як мала приватизація наповнює бюджет у війну. Вона відновилася з середини вересня минулого року і принесла за 5 місяців 3 млрд грн до державного бюджету, що перевищило показники навіть 2020 року.