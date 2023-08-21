Вдарили культурою по безгосподарності: владу Києва позбавили права на Гостиний двір

Далі долею споруди в історичному центрі розпоряджатимуться держчиновники

У Києві міська влада остаточно програла багаторічний спір з державою за Гостинний двір на Подолі в історичній частині міста.

Це випливає з відповіді Фонду державного майна України (ФДМУ) на інформаційний запит "Телеграфу".

"На сьогодні за даними, наданими Міністерством культури та інформаційної політики України, у Реєстрі обліковується нерухоме державне майно, зокрема будівля "Гостинний двір" (літ. А) за місцезнаходженням: м. Київ, пл. Контрактова, 4, яке перебуває на балансі Національного заповідника "Софія Київська" (код ЄДРПОУ: 02498145; суб’єкт управління – Міністерство культури та інформаційної політики України)", – повідомив директор департаменту оренди та розпорядження державним майном ФДМУ Андрій Шрамко.

Він також нагадав, що згідно зі статтею 6 Закону України "Про управління об’єктами державної власності", уповноважені суб’єкти відповідно до покладених на них завдань, ведуть облік об’єктів держвласності, що перебувають в їхньому управлінні, здійснюють контроль за ефективним використанням і збереженням таких об’єктів, приймають рішення щодо умов їхнього подальшого використання. Таким чином, тепер подальшу долю Гостинного двору вирішуватимуть саме чиновники Мінкульту.

Зазначимо, у Міністерстві культури повідомляли, що 3 серпня 2023 року Київський окружний адміністративний суд повністю відмовив у задоволенні позовних вимог у справі за позовом ТОВ "Спеціальне науково-реставраційне проєктно-будівельно-виробниче підприємство "Укрреставрація" до Кабінету міністрів та Міністерства культури та інформаційної політики.

Позов стосувався визнання протиправною та нечинною постанови КМУ від 19 травня 2021 р. № 506 "Про зміну категорії пам’яток культурної спадщини" в частині зміни категорії пам’ятки місцевого значення "Гостинний двір (за проєктними матеріалами ар. Л. Руска, 1809 рік)" на категорію національного значення.

Як відомо, Київрада ще 2017 року хотіла взяти на баланс міста визначні пам’ятки архітектури столиці – Гостинний двір та Будинок Сікорського, які через юридичну та судову тяганину почали занепадати і руйнуватися. Протягом чималого часу вони перебували в аварійному занедбаному стані і роками потребували негайних першочергових протиаварійних робіт з подальшою реставрацією. Тож міська влада намагалася взяти під контроль дані історичні об'єкти.

У січні 2020 року Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України звернулося до міської влади щодо уточнення відомостей про цільове використання майна після передачі його у комунальну власність. Відтоді між Кабміном та КМДА тривав новий етап протистояння за історичні будівлі.

Раніше на вулиці Ярославській (теж історичний Поділ) знесли 200-річний будинок, який був зразком київської житлової дерев’яної забудови ХІХ ст.

Також "Телеграф" писав, що 9 серпня 2023 р. Господарський суд Києва ухвалив рішення, що розірвання договору з УПЦ МП про оренду приміщень Нижньої лаври у Києво-Печерській лаврі визнається законним. Після цього комісія Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" почала опечатувати корпуси комплексу, що супроводжувалось гучними скандалами і новими протистояннями держчиновників з представниками московського патріархату.