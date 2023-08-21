Ударили культурой по бесхозяйственности: власти Киева лишили права на Гостиный двор

Дальше судьбой сооружения в историческом центре будут распоряжаться госчиновники

В Киеве городские власти окончательно проиграли многолетний спор с государством за Гостиный двор на Подоле в исторической части города.

Это следует из ответа Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) на информационный запрос "Телеграфа".

"На сегодняшний день по данным, предоставленным Министерством культуры и информационной политики Украины, в Реестре учитывается недвижимое государственное имущество, в частности здание "Гостиный двор" (буква "А") по местонахождению: г.Киев, пл. Контрактовая, 4, которое находится на балансе Национального заповедника "София Киевская" (код ЕГРПОУ: 02498145; субъект управления – Министерство культуры и информационной политики Украины)", – сообщил директор департамента аренды и распоряжения государственным имуществом ФГИУ Андрей Шрамко.

Он также напомнил, что согласно статье 6 Закона Украины "Об управлении объектами государственной собственности", уполномоченные субъекты в соответствии с возложенными на них задачами, ведут учет находящихся в их управлении объектов госсобственности, осуществляют контроль за эффективным использованием и сохранением таких объектов, и принимают решения об условиях их дальнейшего использования. Таким образом, теперь дальнейшую судьбу Гостиного двора будут решать именно чиновники Минкульта.

Отметим, в Министерстве культуры сообщали, что 3 августа 2023 года Киевский окружной административный суд полностью отказал в удовлетворении исковых требований в деле по иску ООО "Специальное научно-реставрационное проектно-строительно-производственное предприятие "Укрреставрация" к Кабинету министров и Министерству культуры и информационной политики.

Иск касался признания противоправным и недействительным постановление КМУ от 19 мая 2021 г. № 506 "Об изменении категории памятников культурного наследия" в части смены категории памятника местного значения "Гостиный двор (по проектным материалам архитектора Л. Руска, 1809 год)" на категорию национального значения.

Как известно, Киеврада еще в 2017 году хотела взять на баланс города достопримечательности архитектуры столицы – Гостиный двор и Дом Сикорского, которые из-за юридических и судебных проволочек начали приходить в упадок и разрушаться. В течение немалого времени они находились в аварийном заброшенном состоянии и годами нуждались в немедленных первоочередных противоаварийных работах с последующей реставрацией. Поэтому городские власти пытались взять под контроль данные исторические объекты.

В январе 2020 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины обратилось к городским властям по поводу уточнения сведений о целевом использовании имущества после передачи его в коммунальную собственность. С тех пор между Кабмином и КГГА продолжался новый этап противостояния за эти исторические здания.

Ранее на улице Ярославской (тоже исторический Подол) снесли 200-летний дом, который был образцом киевской жилой деревянной застройки ХІХ ст.

Также "Телеграф" писал, что 9 августа 2023 г. Хозяйственный суд Киева принял решение, что расторжение договора с УПЦ МП об аренде помещений Нижней лавры в Киево-Печерской лавре признается законным. После этого комиссия Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" начала опечатывать корпуса комплекса, что сопровождалось громкими скандалами и новыми противостояниями госчиновников с представителями московского патриархата.