Отели на Майдане, медучреждения и завод шампанских вин: какие еще объекты пустят с молотка в Киеве

Фонд госимущества выставляет на продажу ряд столичных объектов недвижимости в рамках малой приватизации

В Киеве постепенно растут поступления в бюджет от аренды государственного имущества, а в процентном отношении объем средств, полученных от столичных арендаторов, уже составил почти 15% от показателей по стране.

Об этом по информационному запросу "Телеграфу" сообщили в Фонде государственного имущества Украины (ФГИУ).

"С 01.01.2023 по 31.07.2023 от аренды государственного имущества поступило 65 365,32 тыс. грн. За 7 месяцев 2023 года было заключено 159 договоров аренды. В 2022 году поступления от аренды государственного имущества составили 72 861,38 тыс. грн. По состоянию на 31.07.2023 общая площадь арендованного государственного имущества по договорам аренды составляет 627,21 тыс. кв.м. По результатам 7 месяцев 2023 года поступления от аренды государственного имущества, расположенного в г. Киев, составляют 14,5% от общей суммы поступлений от аренды по Украине", — сообщил директор департамента аренды и распоряжения государственным имуществом ФГИУ Андрей Шрамко.

Вместе с тем, по данным ФГИУ, в столице в рамках малой приватизации к продаже готовят 94 объекта (недвижимое и движимое имущество).

Среди очень интересных лотов – часть дома на Крещатике площадью 500 "квадратов"; имущественный комплекс филиала известного еще с советских времен "Киевского завода шампанских вин"; больница на 400 коек в Бортничах; недействующий санаторий на ул. Максименко, 3 (Пуща-Водица); отель "Казацкий" возле Майдана Незалежности; гостиница "Украина" (тоже рядом с Майданом) и т.д.

Как сообщалось ранее, государство хочет забрать имущество у профсоюзов, которое те получили от советской власти. На кону – около 1,8 млрд долларов и тысячи объектов недвижимости. Выяснилось, что это имущество представители интересов трудовых коллективов сдают в аренду или продают, получая неплохие доходы. Госбюджет от этого не получает ничего — выгода оседает у профсоюзных лидеров. За это время стоимость находящегося в управлении профсоюзов госимущества уменьшилась вдвое.

Также "Телеграф" писал, как малая приватизация наполняет бюджет в войну. Она восстановилась с середины сентября прошлого года и принесла за 5 месяцев 3 млрд грн в государственный бюджет, что превысило показатели даже в 2020 году.