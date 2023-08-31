В Киеве изменения в работе общественного транспорта: меняются несколько маршрутов

Изменения в работе происходят в связи с проведением ряда работ на одной из улиц

Жителей города Киев предупреждают об изменении в работе общественного наземного транспорта. В частности, это будет касаться нескольких автобусных и троллейбусных маршрутов.

Такое объявление было сделано в четверг, 31 августа, в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации. Изменения вступят в силу уже с 1 сентября.

"Информируем о ближайших изменениях в организации дорожного движения и работе общественного транспорта. С начала осени на ул. Князей Острожских (с 1944 по 2022 носила название Московская улица, — Ред.) произойдут изменения в работе наземного общественного транспорта", — говорится в сообщении.

В частности, речь идет об:

автобусных маршрутах №25, 62 ;

; троллейбусе №38 ;

; временном автобусном маршруте № 38-ТР ;

; маршрутных такси №470, 520.

Также в КГГА предупредили киевлян, что с первого дня сентября автобусный маршрут №109 будет курсировать до ст. м. "Театральная". На троллейбусном маршруте № 15 увеличится количество подвижного состава в соответствии с пассажиропотоком.

Отметим, что с 1 сентября движение наземного пассажирского транспорта по ул. Князей Острожских будет закрыт участком от ул. Емельяновича-Павленко до ул. Ивана Мазепы в направлении ст.м. "Арсенальная".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в КГГА сообщили о вводе новых пропусков, которые дают возможность передвижения по городу во время наступления комендантского часа. В Администрации также рассказали, с какого числа можно подавать заявки на получение такого пропуска.