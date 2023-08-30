В Киеве продлят время работы ресторанов: Кличко сообщил, с какой даты

Такое решение будет способствовать улучшению экономической ситуации в столице

В Киеве было решено продлить время работы заведений общественного питания на один час. Столичные предприниматели считают такой шаг целесообразным. По новому графику кафе и прочие заведения начнут работать уже с 1 сентября.

Об этом в среду, 30 августа, в своем Telegram-канале сообщил городской глава столицы Виталий Кличко. По его словам, вышеуказанные места будут теперь открыты до 23:00.

"Напомню, с такой просьбой к городским властям обратились представители Национальной ресторанной ассоциации Украины. Ведь решение об ограничении работы заведений до 22:00 было принято, когда комендантский час в столице начинался в 23:00. Сейчас он – с 00:00", — написал он.

Кличко подчеркнул, что предприниматели встретились с городскими властями и обосновали целесообразность такого решения. По их мнению, продление времени работы заведений будет способствовать улучшению экономической ситуации в столице, созданию дополнительных рабочих мест, увеличению поступлений от налогов, сборов и платежей в бюджеты всех уровней.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киевской городской государственной администрации заявили, что пока отменять комендантский час в Киеве не собираются.