Спрятаться от обстрелов в баре. ТОП-5 заведений Киева, которые считаются укрытиями

Пережидать тревогу можно с музыкой и застольем

В Киеве значительная часть баров, ресторанов и кафе расположена в подвальных помещениях и работает во время воздушных тревог. К сожалению, не все эти заведения обозначены на карте "Защитные сооружения гражданской защиты" на сайте КГГА, поэтому считать их бомбоубежищами можно с натяжкой. Но на своих страницах в соцсетях владельцы часто себя позиционируют как атмосферные бункеры, к тому же указывают, что у них есть укрытие на карте заведений от "ЛУН". Такую карту запустили пару недель назад, чтобы владельцы отмечали заведения, где могут переждать воздушную тревогу не только гости, но и те прохожие, которых тревога застала посреди дня.

"Телеграф" собрал ТОП-5 баров Киева, где можно залечь на дно во время воздушных тревог:

Hedonist Bar

Гастрономический бар расположен в уютном подвале по улице Владимира Антоновича, 45 вблизи метро "Олимпийская". На странице в Instagram заведение само приглашает киевлян приходить и позиционирует себя как укрытие со светом, интернетом, изысканной едой, алкоголем и хорошим настроением. Здесь также проводят стендап-выступления.

Часы работы: ежедневно с 12:00 до 21:00.

При этом следует отметить, что на карте укрытий он не указан как бомбоубежище.

"Gastro Укрытие"

На левом берегу на улице Раисы Окипной 4А возле метро "Левобережная" работает ресторан "Gastro Укрытие". Владельцы сообщают, что заведение работает во время воздушной тревоги, ведь оно находится в подвальном помещении.

Режим работы: с 10:00 до 22:30.

Также здесь проводят разные выступления, вроде стендапа, и, как подчеркивают организаторы, они проходят при любых условиях. Кстати, на карте укрытий этот адрес указан как бомбоубежище.

Fiji lounge Bar

Заведение расположено на Подоле в пешей доступности от станции метро "Почтовая площадь", по адресу ул. Сагайдачного 14 В. В соцсетях заведение позиционирует себя как атмосферный бункер столицы. Указано, что все залы находятся на -1 этаже, в подвальном помещении, что раньше служило укрытием. Сейчас с карты укрытий его власти Киева убрали, но он обозначен таким на карте заведений с укрытиями "ЛУН".

Здесь также есть караоке и кальян.

HVLV

Бар HVLV (Волновой) на Подоле имеет подвальное помещение. Также здесь проходят и интересные мероприятия, тематические вечеринки, в частности, концерты украинских музыкантов разных жанров. Часто на эти события вход свободен или донат.

Адрес: ул. Верхний Вал, 18

BeerЖа

На левом берегу по ул. Регенераторной 4 А расположен пивной ресторан BeerЖа. На карте заведений с укрытиями в "ЛУН" сказано, что в заведении можно отдыхать даже во время воздушной тревоги — оно разместится в подвальном помещении и выполняет роль бомбоубежища. Правда, на сайте КГГА в разделе "Защитные сооружения гражданской защиты" его нет.

В ресторане работает генератор, поэтому свет есть всегда. Зал условно поделен на 4 отдельные зоны. Здесь можно устроить посиделки с друзьями и семьей, отпраздновать особое событие и отдохнуть после рабочего дня.

"Особенности BeerЖа — открытая кухня и суперконтактный бар. В ресторане можно послушать живую музыку и посмотреть трансляцию футбольных матчей и формулы 1", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" сообщал, что чиновники в Киеве закупили "для укрытий" овощерезки по заоблачным ценам.