Сховатися від обстрілів у барі. ТОП-5 закладів Києва, які вважаються сховищами

Перечікувати тривогу можна з музикою і застіллям

У Києві значна частина барів, ресторанів та кав'ярень розташована у підвальних приміщеннях і працює під час повітряних тривог. На жаль, не всі ці заклади позначені на карті "Захисні споруди цивільного захисту" на сайті КМДА, тому вважати їх бомбосховищами можна з натяжкою. Але на своїх сторінках у соцмережах власники часто себе позиціюють як атмосферні бункери, до того ж вказують, що у них є укриття на карті закладів від "ЛУН". Таку мапу запустили пару тижнів тому, аби власники відмічали заклади, де можуть перечекати повітряну тривогу не лише гості, але й ті перехожі, кого тривога застала посеред дня.

"Телеграф" зібрав ТОП-5 барів Києва, де можна залягти на дно під час повітряних тривог:

Hedonist Bar

Гастрономічний бар розташований у затишному підвалі на вулиці Володимира Антоновича, 45 поблизу метро "Олімпійська". На сторінці в Instagram заклад сам запрошує киян приходити та позиціює себе як укриття зі світлом, інтернетом, вишуканою їжею, алкоголем та гарним настроєм. Тут також проводять стендап-виступи.

Години роботи: щодня з 12:00 до 21:00.

При цьому мусимо зазначити, що на карті укриттів він не вказаний як бомбосховище.

"Gastro Укриття"

На лівому березі на вулиці Раїси Окіпної 4А біля метро "Лівобережна" працює ресторан "Gastro Укриття". Власники повідомляють, що заклад працює під час повітряної тривоги, адже він знаходиться в підвальному приміщенні.

Режим роботи: з 10:00 до 22:30.

Також тут проводять різні виступи, на кшталт стендапу, і, як підкреслюють організатори, вони відбуваються за будь-яких умов. До речі, на карті укриттів ця адреса вказана як бомбосховище.

Fiji lounge Bar

Заклад розташований на Подолі у пішій доступності від станції метро" Поштова площа", за адресою вул. Сагайдачного 14 В. У соцмережах заклад позиціює себе як атмосферний бункер столиці. Вказано, що усі зали знаходяться на -1 поверсі, в підвальному приміщенні, що раніше слугувало укриттям. Зараз із карти укриттів його влада Києва прибрала, але він позначений таким на мапі закладів з укриттями "ЛУН".

Тут також є караоке і кальян.

HVLV

Бар HVLV (Хвильовий) на Подолі має підвальне приміщення. Також тут проходять і цікаві заходи, тематичні вечірки, зокрема концерти українських музикантів різних жанрів. Часто на ці події вхід вільний або за донат.

Адреса: вул. Верхній Вал, 18.

BeerЖа

На лівому березі на вул. Регенераторній 4 А розташований пивний ресторан BeerЖа. На карті закладів з укриттями в "ЛУН" сказано, що у закладі можна відпочивати навіть під час повітряної тривоги – він розташується у підвальному приміщенні та виконує роль бомбосховища. Щоправда, на у переліку сайті КМДА у розділі "Захисні споруди цивільного захисту" його немає.

У ресторані працює генератор, тому світло є завжди. Зал умовно поділений на 4 окремі зони. Тут можна влаштувати посиденьки з друзями та сім’єю, відсвяткувати особливу подію та відпочити після робочого дня.

"Особливості BeerЖа – відкрита кухня та супер контактний бар. У ресторані можна послухати живу музику та подивитися трансляцію футбольних матчів і формули 1", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що чиновники у Києві закупили "для укриттів" овочерізки за захмарними цінами.