В Киеве хотят продолжить работу ресторанов до 23-х часов: власти уже придумали им "кнут"

Окончательное решение – по КМВА, в то же время Киевсовет готовит наказание для рестораторов-нарушителей

В Киеве городские власти поддерживают продолжение работы ресторанов и развлекательных заведений на один час до 23:00 (т.е. за 60 минут до начала действия комендантского часа в городе). Соответствующее обращение к военной администрации подготовили в Киевгоргосадминистрации (КГГА). Это "Телеграфу" подтвердил проинформированный источник в КГГА. Однако он решил остаться неназванным.

"Мы по этому поводу проводили консультации с Ассоциацией рестораторов. Для себя мы приняли решение, что согласны на пролонгацию работы заведений питания. Но конечное решение должны принять именно военные. Мы сейчас действуем исключительно как координирующий орган, а не тот, который по данным вопросам принимает решение. В военной администрации, когда будут принимать решения по ресторанам, будут оценивать риски", — рассказал высокопоставленный собеседник "Телеграфа".

В то же время, как нам стало известно, в Киевсовете подготовили проект решения о наказании для рестораторов-нарушителей комендантского часа с возможностью дальнейшего демонтажа летних площадок таких заведений питания. Планируется, что в среду, 23 августа, этот документ уже официально зарегистрируют, а затем вынесут на голосование во время сессии горсовета.

В то же время в Киевской городской военной администрации (КГВА) журналистам "Телеграфа" уточнили: военные окончательно не определились относительно вероятного продолжения работы заведений питания на один час, так что "это — открытый вопрос".

"Если вопрос будет рассмотрен, то принятое решение (положительное или отрицательное) сообщат обществу. Конечно, с аргументированной позицией, почему именно такое решение было принято", — отмечают в КГВА.

Ранее известный украинский шеф-повар Эктор Хименес-Браво предложил украинцам подписать петицию, в которой говорится об изменении временных ограничений работы заведений общественного питания в Киеве. То есть, судья проекта "МастерШеф" выступил за то, чтобы работники ресторанного бизнеса работали до 23:00, в то время как комендантский час начинает действовать с 24:00 и продолжается до 05:00.

Также "Телеграф" писал, почему КГГА пока не собирается поднимать вопрос об отмене комендантского часа в столице.