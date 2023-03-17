Маша Ефросинина "наехала" на бизнесменов, развлекающихся во время войны в ресторанах, и вызвала бурные обсуждения в сети

Телеведущая очень возмущена поведением украинских бизнесменов

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которую ранее захейтили в сети за интервью с блогером Игорем Лаченом, обрушилась на украинских бизнесменов, которые забыли, что в Украине идет война. Теледиву возмущает, что "когда всяческие пухлые лица мужского пола" продолжают жить на широкую ногу, и что главное, открыто показывают это в своих соцсетях.

На своей странице в Инстаграм Ефросинина опубликовала гневный пост, в котором "наехала" на бизнесменов, продолжающих развлекаться во время войны в ресторанах. Ведущая никак не может смириться с тем, что некоторые люди живут так, будто войны нет.

"Я просто ох**ваю в столичных заведениях, когда вижу, как безобразно ведут себя некоторые надменные бизнесмены, просто продолжая так же веселиться на широкую, как жили до большой войны. Веселитесь уже дома! У всех сейчас телефоны! Ваше поведение видят потом на видео наши воины. Большинство из них уже год без ротации сидят в окопах и гибнут, гибнут, гибнут. Повсюду трагедии и смерти… Должна быть элементарная совесть!" — написала ведущая.

Телеведущая посоветовала этим "толстосумам" хотя бы пойти и записаться в тир, чтобы привести себя в какую-то более-менее физическую форму. Ведь война в самом разгаре.

Подписчики Ефросининой поддерживают телеведущую, о чем свидетельствует множество комментариев под ее постом. Более того, в сети поднялось бурное обсуждение этой темы. К бесящим бизнесменам также прибавили и некоторых женщин, которые уехали за границу, и жалуются на "сложную жизнь", при этом публикуя фото и видео путешествий, развлечений и т.д.

Ранее мы рассказывали, что Машу Ефросинину в россии признали террористкой и объявили в розыск. Это произошло в конце января этого года. Звезда на такой "уровень признания" отреагировала с юмором.