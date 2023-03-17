Маша Єфросиніна "наїхала" на бізнесменів, які розважаються під час війни у ресторанах, і викликала бурхливі обговорення у мережі

Телеведуча дуже обурена поведінкою українських бізнесменів

Відома українська телеведуча Маша Єфросініна, яку раніше захейтили в мережі за інтерв’ю з блогером Ігорем Лаченом, обрушилася на українських бізнесменів, які забули, що в Україні триває війна. Теледіву обурює, що "коли всілякі пухкі обличчя чоловічої статі" продовжують жити на широку ногу, і що головне відкрито показують це у своїх соцмережах.

На своїй сторінці в Інстаграм Єфросініна опублікувала гнівний пост, в якій "наїхала" на бізнесменів, які продовжують розважатися під час війни у ресторанах. Ведуча не може змиритися з тим, що деякі люди живуть так, ніби війни немає.

"Я просто ох**ваю в столичних закладах, коли бачу, як потворно поводяться деякі гордовиті бізнесмени, просто продовжуючи так само веселитися на широку, як жили до великої війни. Веселіться вже вдома! У всіх зараз телефони! Вашу поведінку бачать потім на відео наші воїни.Більшість з них уже рік без ротації сидять в окопах і гинуть, гинуть, гинуть.

Телеведуча порадила цим "товстосумам" хоча б піти і записатися до тиру, щоб привести себе в якусь більш-менш фізичну форму. Адже війна у самому розпалі.

Передплатники Єфросініної підтримують телеведучу, про що свідчить безліч коментарів під її постом. Щобільше, у мережі піднялося бурхливе обговорення цієї теми. До бізнесменів також додали і деяких жінок, які поїхали за кордон, і скаржаться на "складне життя", при цьому публікуючи фото і відео подорожей, розваг і т.д.

Раніше ми розповідали, що Машу Єфросініну в росії визнали терористкою та оголосили у розшук. Це сталося наприкінці січня цього року. Зірка на такий "рівень зізнання" відреагувала з гумором.