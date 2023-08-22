У Києві хочуть продовжити роботу ресторанів до 23-ї години: влада вже придумала їм "батіг"

Остаточне рішення — за КМВА, водночас Київрада готує покарання для рестораторів-порушників

У Києві міська влада підтримує продовження роботи ресторанів і розважальних закладів на одну годину, до 23:00 (тобто, за 60 хвилин до початку дії комендантської години в місті). Відповідне звернення до військової адміністрації підготували в Київміськдержадміністрації (КМДА). Це "Телеграфу" підтвердило проінформоване джерело в КМДА. Однак воно вирішило залишитися неназваним.

"Ми з цього приводу проводили консультації з Асоціацією рестораторів. Для себе ми прийняли рішення, що згодні на пролонгацію роботи закладів харчування. Але кінцеве рішення мають прийняти саме військові. Ми зараз діємо виключно як координуючий орган, а не той, що з даних питань приймає рішення. У військовій адміністрації, коли будуть приймати рішення по ресторанах, оцінюватимуть ризики", — розповів високопоставлений співрозмовник "Телеграфу".

Водночас, як нам стало відомо, в Київраді підготували проєкт рішення про покарання для рестораторів-порушників комендантської години з можливістю подальшого демонтажу літніх площадок таких закладів харчування. Планується, що у середу, 23 серпня, цей документ вже офіційно зареєструють, а потім винесуть на голосування під час сесії міськради.

Водночас у Київській міській військовій адміністрації (КМВА) журналістам "Телеграфу" уточнили: військові остаточно не визначилися щодо ймовірного продовження роботи закладів харчування на годину, тож це — "відкрите питання".

"Якщо питання буде розглянуто, то ухвалене рішення (позитивне чи негативне) буде доведено суспільству. Звісно, з аргументованою позицією, чому саме таке рішення було прийнято", — зазначають у КМВА.

Як повідомлялось, раніше відомий український шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво запропонував українцям підписати петицію, в якій говориться про зміну часових обмежень роботи закладів громадського харчування в Києві. Тобто, суддя проєкту "МастерШеф" виступив за те, щоб працівники ресторанного бізнесу працювали до 23:00, в той час, як комендантська година починає діяти з 24:00 і триває до 05:00.

Також "Телеграф" писав, чому КМДА поки не збирається порушувати питання про скасування комендантської години в столиці.