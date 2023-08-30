У Києві продовжать час роботи ресторанів: Кличко повідомив, з якої дати

Таке рішення сприятиме покращенню економічної ситуації у столиці

У Києві було вирішено продовжити час роботи закладів громадського харчування на одну годину. Столичні підприємці вважають такий крок доцільним. За новим графіком кафе та інші заклади почнуть працювати вже з 1 вересня.

Про це у середу, 30 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. За його словами, вищезазначені місця будуть тепер відкриті до 23:00.

"Нагадаю, з таким проханням до міської влади звернулися представники Національної ресторанної асоціації України. Адже рішення про обмеження роботи закладів до 22:00 було ухвалено, коли комендантська година в столиці починалася о 23:00. Зараз вона – з 00:00", - написав він.

Кличко наголосив, що підприємці зустрілися з міською владою та обґрунтували доцільність такого рішення. На їхню думку, продовження часу роботи закладів сприятиме покращенню економічної ситуації у столиці, створенню додаткових робочих місць, збільшенню надходжень від податків, зборів та платежів до бюджетів усіх рівнів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Київській міській державній адміністрації заявили, що поки скасовувати комендантську годину в Києві не збираються.