В Киеве вводят новые пропуска для езды в комендантский час: когда начнут действовать

Комендантский час в Киеве длится с 00:00 до 5:00

В Киеве вводятся пропуска нового формата на авто для передвижения по городу во время комендантского часа. Они начнут действовать с 25 сентября.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации. Там уточнили, что заявки на получение пропусков можно подавать с 4 сентября в Центральное управление Военной службы правопорядка.

Как пояснил начальник КМВА Сергей Попко, система пропусков должна систематически обновляться. Это необходимо для того, чтобы ими пользовались только те, кто относится к подразделениям сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуры города и органов государственной власти.

"Напоминаю, что эти пропуски запрещено размещать под стеклом или на другом видном месте. Они исключительно предъявляются по требованию правоохранителей или военных. Согласно процедуре, старые пропуска должны быть возвращены в Центральное управление Военной службы правопорядка. Жителям и гостям Киева напоминаю — комендантский час является обязательной нормой в условиях военного положения", — отметил он.

Как сообщал "Телеграф", в Киеве было решено продлить время работы заведений общественного питания на один час. Уже с 1 сентября они будут открыты до 23:00.