В Киеве "Бэтмен" попытался переплыть Днепр, но чуть не утонул (фото)

Мотивация поступка мужчины неизвестна

В Киеве мужчина в плаще и маске Бэтмена пытался переплыть Днепр. Ситуация могла закончиться трагично, так как в определенный момент мужчина начал тонуть, но его вовремя спасли.

Подробностями поделились в полиции Киева. Выяснилось, что "Бэтмен" оказался иностранцем.

Вечером 28 августа на линию 102 поступило сообщение от очевидца о том, что посреди реки Днепр из последних сил на воде держится мужчина. На его спасение были направлены сотрудники речной полиции из порта "Киев".

Когда мужчину 1995 года рождения нашли и затащили на спасательный катер то установили его личность и выяснили, что он гражданин другой страны. По словам самого пострадавшего, он просто хотел переплыть реку, а маску и плащ персонажа из американских комиксов надел для антуража. Но сильное течение Днепра оказалось ему не по силам и в какой-то момент он начал тонуть, но его вовремя заметили.

Правоохранители отметили, что с начала лета им удалось спасти восьмерых человек, которые едва не утонули в реке. Отдыхающих просят вести себя ответственно во время отдыха на воде: не купаться после употребления алкоголя, не нырять в незнакомых местах и не заплывать далеко от берега. В противном случае можно получить серьезные травмы или даже погибнуть.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что злоумышленник во Львове покусал полицейских. Мужчина был одет в женскую одежду и бросался на прохожих.