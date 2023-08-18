Бросался на людей и покусал полицейских: в центре Львова задержали переодетого в женскую одежду мужчину (видео)

Задерживать мужчину пришлось втроем

Во Львове после скандала с избиением трансгендерной военнослужащей, полицейские задержали на улице почти голого мужчину в женской одежде, который бросался на людей.

Как информирует telegram-канал ZAHIDWTF, происшествие произошло в самом центре города.

По информации очевидцев, сначала мужчина бросался на прохожих, после чего напал на полицейских, которые приехали его задержать. Сообщается, что некоторых из них он успел покусать.

Как видно на видео, для того, чтобы задержать его, полицейским пришлось действовать втроем.

Что стало причиной такого поведения злоумышленника не сообщается.

Как сообщалось ранее, во Львове на днях посреди города неизвестный избил трансгендерную женщину Хелен, которая, как утверждается, является военнослужащей и приехала в город на похороны своей матери.

Позже злоумышленник принес свои извинения пострадавшей и пообещал быть более толерантным в будущем, но заявил, что считает трансгендерность ненормальным явлением. При этом свой поступок он аргументировал политическими воззрениями и тем, что его родственник был членом дивизии СС "Галичина".