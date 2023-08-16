"Ты что, гей ?": Во Львове жестоко избили трансгендерного бойца, приехавшего на похороны матери

Девушка уже сняла побои

Во Львове неизвестный прямо посреди города избил трансгендера Хелен, которая, как утверждается, является военнослужащей.

Об этом сообщает Kyivpride.

Как утверждают представители организации, потерпевшая прибыла в город на похороны своей матери, но в один из вечеров (15 августа) на неё напали. Во время того, как она разговаривала со своим парнем по видеозвязи к ней подошел незнакомец и начал агрессивно себя вести.

"Хелен попросила его отойти, и в следующую секунду мужчина ударил ее в нос со словами "Ты что, п..дар?", — пишут авторы поста.

От удара Хелен лишилась координации, и он ударил ее еще несколько раз, пока ей не удалось отойти на несколько метров и снять часть нападения на видео. По информации Kyivpride потерпевшая уже написала заявление в полицию

"Хелен служит уже три года, и мы надеемся, что Украина обеспечит достойную защиту нашей защитницы", — говорится в посте.

Внимание! В видео присутствуют кадры насилия — 18+.

Напомним, что трансгендер из США Сара Эштон-Чирилло стала новым спикером информационного проекта ВСУ. В росСМИ пытались всячески высмеять событие в своем стиле, но особо у них это не получилось.