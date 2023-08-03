Трансгендер стала спикером ВСУ: в россии возбудились, Маляр ответила на хейт

О назначении Сары стало известно еще в июне

Новость о том, что трансгендер из США Сара Эштон-Чирилло стала новым спикером информационного проекта ВСУ заставила "возбудиться" россиян. В росСМИ пытались всячески высмеять событие в своем стиле, но особо у них это не получилось.

В то же время заместитель главы Минобороны Анна Маляр рассказала, чем именно будет заниматься американка, которая с марта 2022 года защищает Украину.

Маляр напомнила, что Сара является младшим сержантом и боевым медиком ТРО ВСУ и уже успела получить ранение на фронте.

"Но самое главное, что Сара информирует англоязычную аудиторию – объективно освещает события российско-украинской войны, развенчивает российские фейки и пропаганду. У Сары большая американская аудитория. С 25 июня по 23 июля охват аудитории Сары только в Твиттере составил 28.3 млн. пользователей", — уточнила она.

Также заместитель министра обороны добавила, что хейт со стороны россиян лишь увеличил аудиторию американки.

Отметим, что новость о назначении Эштон-Чирилло одним из спикеров ВСУ начала разлетаться по пропагандистским СМИ на днях.

О назначении Сары еще в июне сообщал глава пресс-центра Сил обороны Алексей Дмитрашковский.

Ранее "Телеграф" писал о том, что ранение на фронте получила известный доброволец Маруся Зверобой.