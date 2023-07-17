Известная доброволец Маруся Зверобой получила ранение в боях на Бахмутском направлении (видео)

Подробности ранения волонтер пообещала рассказать позже

Известная украинская общественная деятель, волонтер и доброволец ВСУ Маруся Зверобой получила ранение в Донецкой области на Бахмутском направлении. Девушка вместе с побратимами попала под артиллерийский обстрел.

Об этом она сообщила на своей странице в соцсети и опубликовала видео своего ранения. У нее перемотано колено правой ноги.

Маруся Зверобой рассказала, что подразделение, в котором она проходит службу, уничтожает оккупантов под Клещеевкой, но враг ведет ответный огонь. В один из таких артобстрелов доброволец и получила ранение. Но чувство юмора у нее сохраняется даже в такой ситуации.

"Ну, только не психуйте. Я 300. Клубника лютая в Польше в этом году", — написала она, пообещав позже рассказать подробности произошедшего.

Также Зверобой добавила, что она ни в чем не нуждается — медики на передовой оперативно оказали ей первую помощь. Единственное, о чем сожалеет воин, так это о том, что пришлось разрезать новые штаны и нужно будет покупать другие, а у ее напарника повреждена каска. Кроме того, на видео, которое опубликовала Маруся Зверобой после ранения, слышны звуки взрывов, а само помещение похоже на блиндаж или другое укрепительное сооружение.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, украинский режисер Олег Сенцов получил контузию на фронте во время наступления на одном из направлений. Кроме него пострадали еще несколько его побратимов.