Відома доброволець Маруся Звіробій отримала поранення у боях на Бахмутському напрямку (відео)

Подробиці поранення волонтер пообіцяла розповісти пізніше

Відома українська громадська діяч, волонтер та доброволець ЗСУ Маруся Звіробій отримала поранення у Донецькій області на Бахмутському напрямку. Дівчина разом із побратимами потрапила під артилерійський обстріл.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в соцмережі та опублікувала відео свого поранення. У неї перемотане коліно правої ноги.

Маруся Звіробій розповіла, що підрозділ, в якому вона проходить службу, знищує окупантів під Клещіївкою, але ворог веде вогонь у відповідь. В один із таких артобстрілів доброволець і отримала поранення. Але почуття гумору у неї зберігається навіть у такій ситуації.

"Ну, тільки не психуйте. Я 300. Полуниця люта цього року в Польщі", — написала вона, пообіцявши пізніше розповісти подробиці події.

Також Звіробій додала, що вона нічого не потребує — медики на передовій оперативно надали їй першу допомогу. Єдине, про що жалкує воїн, так це про те, що довелося розрізати нові штани і потрібно буде купувати інші, а у її напарника пошкоджена каска. Крім того, на відео, яке опублікувала Маруся Звіробій після поранення, чути звуки вибухів, а саме приміщення схоже на бліндаж чи іншу зміцнювальну споруду.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що український режиссер Олег Сенцов отримав контузію на фронті під час наступу на одному з напрямків. Крім нього, постраждали ще кілька його побратимів.