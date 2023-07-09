"Я тут лежу, чекаю, коли заберуть": Олег Сенцов отримав контузію (відео)

Режисер вже перебуває у шпиталі

Український режисер, колишній в’язень кремля, а нині військовослужбовець ЗСУ Олег Сенцов отримав контузію під час виконання бойового завдання.

Так у своєму Facebook він оприлюднив відеозапис, який він зняв одразу після завершення бою 8 липня. У підписі до відео він повідомив, що на момент публікації перебував у шпиталі і йому вже трохи легше.

На відео видно, що він лежить на землі після отримання контузії та намагається розповісти про те, що сталося під час бою. Втім, на кадрах помітно, що це дається йому з труднощами.

Він зазначив, що його підрозділу вдалося зайняти важливий рубіж, проте троє бійців зазнали осколкових поранень.

"Я тут лежу, чекаю коли заберуть. У мене схоже контузія, але не важка. Відлежуся і знову до строю", — сказав він.

За його словами, він записав це відео для того, щоб показати, якою ціною ЗСУ дається контрнаступ, проте зазначив, що Україна неодмінно переможе.

Як повідомлялося раніше, за останню добу українські сили провели контрнаступні операції як мінімум на трьох ділянках фронту. Їм удалося просунутися на південному фланзі Бахмута. Тим часом російські окупанти продовжують завдавати наземних атак уздовж лінії Авдіївка-Донецьк.