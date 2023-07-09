"Я здесь лежу, жду когда заберут": Олег Сенцов получил контузию (видео)

Режиссер уже находится в госпитале

Украинский режиссер, бывший узник кремля, а ныне военнослужащий ВСУ Олег Сенцов получил контузию во время выполнения боевой задачи.

Так в своем Facebook он обнародовал видеозапись, которую он снял сразу после завершения боя 8 июля. В подписи к видео он сообщил, что на момент публикации находился в госпитале и ему уже немного легче.

На видео видно, что он лежит на земле после получения контузии и пытается рассказать о том, что произошло во время боя. Впрочем, на кадрах заметно, что это дается ему с большим трудом.

Он отметил, что его подразделению удалось занять важный рубеж, однако трое бойцов получили осколочные ранения.

"Я здесь лежу, жду когда заберут. У меня похоже контузия, но не тяжелая. Отлежусь и снова в строй", — сказал он.

По его словам, он записал это видео для того, чтобы показать, какой ценой ВСУ дается контрнаступление, однако отметил, что Украина непременно победит.

Как сообщалось ранее, за последние сутки украинские силы провели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта. Им удалось продвинуться на южном фланге Бахмута. Тем временем российские оккупанты продолжают наносить наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк.