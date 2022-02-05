Укр

Лицом Victoria’s Secret впервые стала темнокожая модель-трансгендер: как она выглядит (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Эмире Диспейн известная в сети под ником XOXOEMIRA Новость обновлена 05 февраля 2022, 09:46
Эмире Диспейн известная в сети под ником XOXOEMIRA

25-летняя модель-трансгендер будет представлять знаменитый бренд нижнего белья

После того как в прошлом году самым популярный бренд женского белья Victoria’s Secret отказался от своих моделей "ангелов", компания решила привлечь к сотрудничеству трансгендеров. Так, несколько дней назад впервые моделью Victoria’s Secret стала темнокожая блогерша-трансгендер по имени Эмире Диспейн, более известна в сети под ником XOXOEMIRA.

То, что девушка будет представлять бренд, стало известно из ее сообщения в Инстаграме.

"Имею честь быть первой чернокожей транс-девушкой, с которой работает Victoria’s Secret. В детстве я только мечтала быть частью бренда", — написала Эмире Диспейн.

Что известно о Эмире Диспейн

Первая в истории Victoria’s Secret темнокожая модель-трансгендер родилась в Дубае, выросла в Далласе, а сейчас живет в Нью-Йорке. На своих страничках в соцсетях Эмире Диспейн рассказывает о моде, макияже, делится с подписчиками секретами ухода за собой, а также подробностями о своей личной жизни.

Диспейн также сотрудничала с такими известными в мире брендами как Nars, Ugg, Google, Anastasia Beverly Hills и Fenty Skin.

У себя в Инстаграме 25-летняя Эмире публикует откровенные фото в купальниках, красивом нижнем женском белье, уроки мейк-апа и просто забавные селфи.

Напомним, что в августе 2019 года Victoria’s Secret впервые заключили контракт с трансгендерной моделью, которой стала Валентина Сампайо. О ней, а также о знаменитостях, которые решились на смену пола, "Телеграф" рассказывал ранее.

Теги:
#Модели #Victoria’s Secret #Трансгендеры
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