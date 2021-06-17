Victoria’s Secret решила отказаться от своих "ангелов"

Легендарный бренд нижнего белья Victoria’s Secret, который известен своими масштабными показами с супермоделями, которых называют "ангелами", решил от них отказаться.

Теперь самых популярных моделей, которые на протяжении десятилетий дефилировали по мировых подиумах с фирменными крыльями, заменят на женщин, которые добились успеха своими достижениями, а не фигурой.

После нападок на бренд руководство компании решило привлекать к сотрудничеству не только девушек модельной внешности. Среди первых новых моделей бренда - футболистка Меган Рапино, лыжница Эйлин Гу, модель и адвокат Палома Эсслер, актриса Приянка Чопра Джонас, трансгендерная модель Валентина Сампайо, модель и беженка из Южного Судана Адут Акеч, а также журналист и фотограф Аманда де Кадене.

Генеральный директор компании Мартин Уотерс отметил, что теперь компания будет больше обращать внимание на то, чего хотят женщины, нежели мужчины.

Ранее, "Телеграф" писал, что южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол, которая была одним из "ангелов" Victoria's Secret, похвасталась соблазнительной фигурой в ярком купальнике.