"Ангел" Victoria’s Secret демонстрирует соблазнительную фигуру в ярком купальнике (фото)

32-летняя южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол, которая является одной из "ангелов" компании Victoria’s Secret (лиц бренда - ред.), поделилась новыми фото в ярких купальниках, которые взбудоражили поклонников девушки.

Кадры из целой фотосессии появились на странице Кэндис в соцсети Инстаграм.

На снимках модель примеряет несколько купальников - голубой, черно-желтый, а также оранжевый с неоновым оттенком.

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Стройное тело красавицы быстро оценили пользователи и поставили много лайков.

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Кэндис Свейнпол родилась в Муи-Ривере, ЮАР. Начала модельную карьеру в 15 лет, а через пару лет перебралась в Нью-Йорк.

За свою карьеру появилась на обложках журналов Vogue, Elle, Muse, Marie Claire, GQ, Cosmopolitan, 10 Magazine, W Korea, Numero Tokyo, Harper’s Bazaar и других изданиях, а в январе 2018 года Кэндис была названа самой дорогой бикини-моделью в социальной сети Инстаграм.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что модель Victoria's Secret Келли Гейл обручилась со звездой "Отряда самоубийц" Юэлем Киннаманом.