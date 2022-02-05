Обличчям Victoria’s Secret вперше стала темношкіра модель-трансгендер: як вона виглядає (фото)

25-річна модель-трансгендер представлятиме знаменитий бренд спідньої білизни

Після того, як минулого року найпопулярніший бренд жіночої білизни Victoria’s Secret відмовився від своїх моделей "ангелів", компанія вирішила залучити до співпраці трансгендерів. Так, кілька днів тому вперше моделлю Victoria’s Secret стала темношкіра блогерша-трансгендер на ім’я Еміре Діспейн, більш відома в мережі під ніком XOXOEMIRA.

Те, що дівчина представлятиме бренд, стало відомо з її повідомлення в Інстаграмі.

"Маю честь бути першою чорношкірою транс-дівчиною, з якою працює Victoria’s Secret. У дитинстві я тільки мріяла бути частиною бренду", — написала Еміре Діспейн.

Що відомо про Еміре Діспейн

Перша в історії Victoria’s Secret темношкіра модель-трансгендер народилася в Дубаї, виросла в Далласі, а зараз живе у Нью-Йорку. На своїх сторінках у соцмережах Еміре Діспейн розповідає про моду, макіяж, ділиться з підписниками секретами догляду за собою, а також подробицями про своє особисте життя.

Діспейн також співпрацювала з такими відомими у світі брендами як Nars, Ugg, Google, Anastasia Beverly Hills та Fenty Skin.

У себе в Інстаграмі 25-річна Еміре публікує відверті фото в купальниках, гарній спідній жіночій білизні, уроки мейк-апу і просто кумедні селфі.

Нагадаємо, що у серпні 2019 року Victoria’s Secret уперше уклали контракт із трансгендерною моделлю, якою стала Валентина Сампайо. Про неї, а також про знаменитостей, які зважилися на зміну статі, "Телеграф" розповідав раніше.