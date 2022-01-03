"Андрію, у нас нюдси!" У Києві коп тричі купував фото на OnlyFans, щоб затримати модель

Правоохоронці хотіли довести провину блогерки за виготовлення відвертого контенту для дорослих

До 21 січня у Києві продовжили термін досудового розслідування у справі українки-моделі OnlyFans, чию провину намагалися довести столичні поліцейські. Для цього вони самі замовляли відвертий контент, оплачуючи її "послуги".

Подробиці можна знайти у ухвалі суду, розміщеному на Єдиному державному реєстрі судових справ.

Виявляється, що розслідування проводилося ще з весни 2020 року. Поліцейські намагалися довести, що одна з українських користувачок сайту OnlyFans займається виготовленням та розповсюдженням порнографічного контенту. За такий "товар" вона одержує значні гроші.

Зазначається, що для "чистоти розслідування" копи знайшли сторінку моделі в Instagram, після чого вже реєструвалися на OnlyFans і змогли придбати відверті знімки кілька разів. Усього було витрачено близько 2500 гривень – за реєстрацію на ресурсі та можливість переглядати сторінку блогерки, а також дві транзакції у розмірі близько 1000 гривень за новий контент.

Свій бізнес дівчина продовжувала до осені 2021 року. Зараз їй повідомлено про підозру у створенні та розповсюдженні відвертого контенту, йде розслідування. Подальшу долю українки вирішуватиме суд.

Цікаво, що ця справа стала дуже резонансною — навіть дісталася деяких топових російських ЗМІ.

Новину підхопили російські медіа

Бурхливо її обговорюють і в соцмережах, висловлюючи різні емоції з приводу того, що сталося.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні Нового року в Донецькій області поліцейські розкрили компанію молодих людей, які займалися зйомками та розповсюдженням порнографічного контенту. Їхніми клієнтами були люди з усіх точок планети.