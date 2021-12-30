Рус

Хотіли заробити: троє молодих людей попалися на зйомці "полунички" на Донеччині (фото, відео)

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
541
Затримання молодих людей у Краматорську Новина оновлена 30 грудня 2021, 15:10
Затримання молодих людей у Краматорську

Трійця надавала інтим-послуги близько року, але їх викрили

У Краматорську Донецької області викрили порно-тріо — хлопця та двох дівчат, які працювали веб-моделями, знімаючи та розповсюджуючи інтимні відео на закритих сайтах.

За інформацією облуправління Нацполіції, дві дівчини 20 та 24 років разом із 26-річним хлопцем почали працювати веб-моделями наприкінці 2020 року. Вони пропонували підписку на закритий порноресурс лише по 5 доларів, а за окрему платню — приватний відеочат із прайсом на ті чи інші послуги інтимного характеру.

Веб-моделі пропонували доступ до чату всього за 5 доларів.
Веб-моделі пропонували доступ до чату всього за 5 доларів.

Копи кажуть, що клієнтами тріо стали люди з усього світу, а за місяць вони заробляли близько 20 000 грн.

Підозрюваним загрожує до 7 років в’язниці
Підозрюваним загрожує до 7 років в’язниці

В результаті, за фактом "ввезення, виготовлення, збуту та розповсюдження порнографічних предметів" щодо українців відкрили кримінальне провадження: санкція передбачає до 7 років в’язниці. З квартири, де проводили порнозйомку, вилучили всю техніку, телефони та банківські картки. Продовжується розслідування.

Затримання веб-моделей у Краматорську

Нагадаємо, американська порноактриса, модель і зірка OnlyFans Антьє Утгаард зізналася, що позбулася паразитів усередині себе – стрічкових хробаків. Одержима своїм здоров’ям та фітнесом, Антьє стверджує, що нова методика очищення допомогла їй не лише схуднути, а й втратити інтерес до інтиму.

Теги:
#Донецька область #Краматорськ #Порно
Відразу отримати гроші від держави у "Приваті" неможливо
Економіка та Фінанси
Де гроші? Клієнти "ПриватБанку" масово скаржаться на проблеми із отриманням тисячі Зеленського
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Відразу отримати гроші від держави у "Приваті" неможливо
Де гроші? Клієнти "ПриватБанку" масово скаржаться на проблеми із отриманням тисячі Зеленського
Дата публікації
Категорія
Для шаманського ритуалу використали портрет президента
Шамани Перу "очистили" Зеленського: деталі ритуалу (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Експерти передбачили гривні стабільність
Долар по 28 уже у січні? Що буде з курсом валют після Нового року
Дата публікації
Категорія
Після смерті Яни без мами залишилося двоє дівчаток
Обожнювала дітей і не перепивала: що відомо про Яну Судакову, яка замерзла в Херсоні (фото)
Дата публікації
Категорія
Скандальні підсумки 2021 року для Зеленського
П’ять "зашкварів" Зеленського та Ко: санкції, боротьба за телевізор та скандали на дорогах