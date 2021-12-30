Хотіли заробити: троє молодих людей попалися на зйомці "полунички" на Донеччині (фото, відео)

Трійця надавала інтим-послуги близько року, але їх викрили

У Краматорську Донецької області викрили порно-тріо — хлопця та двох дівчат, які працювали веб-моделями, знімаючи та розповсюджуючи інтимні відео на закритих сайтах.

За інформацією облуправління Нацполіції, дві дівчини 20 та 24 років разом із 26-річним хлопцем почали працювати веб-моделями наприкінці 2020 року. Вони пропонували підписку на закритий порноресурс лише по 5 доларів, а за окрему платню — приватний відеочат із прайсом на ті чи інші послуги інтимного характеру.

Веб-моделі пропонували доступ до чату всього за 5 доларів.

Копи кажуть, що клієнтами тріо стали люди з усього світу, а за місяць вони заробляли близько 20 000 грн.

Підозрюваним загрожує до 7 років в’язниці

В результаті, за фактом "ввезення, виготовлення, збуту та розповсюдження порнографічних предметів" щодо українців відкрили кримінальне провадження: санкція передбачає до 7 років в’язниці. З квартири, де проводили порнозйомку, вилучили всю техніку, телефони та банківські картки. Продовжується розслідування.

Затримання веб-моделей у Краматорську

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