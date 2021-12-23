Порноакторка позбулася півметрових паразитів в організмі і раптово розлюбила секс: фото дівчини

27-річна зірка OnlyFans втратила інтерес до сексу після позбавлення стрічкових хробаків

Американська порноактриса, модель та зірка OnlyFans Антьє Утгаард зізналася, що позбулася паразитів у собі – стрічкових хробаків. Одержима своїм здоров’ям та фітнесом, Антьє стверджує, що нова методика очищення допомогла їй схуднути, але втратити інтерес до інтиму.

За словами 27-річної зірки, паразити потрапити в тіло людини можуть через певні харчові продукти, а також через брудні руки, пише Daily Star. У її випадку, в організмі черв’яки досягли довжини 50 сантиметрів.

"Стрічкові черв’яки можуть встромитися головою в стінку вашого кишківника, а потім просто народжують дітей усередині вас!", — розповіла дівчина в одному з подкастів.

Антьє Утгаард перестала відчувати збудження

Після цього "очищення" шкіра порноактриси покращилася, волосся стало більш шовковистим і нормалізувався сон.

"За останні три тижні з мене вийшло 20 із них", — заявила дівчина.

Але, як стверджує Антьє, у неї зник інтерес до інтимних стосунків. Вона не відчуває збудження і вже не займалася сексом 21 день.

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