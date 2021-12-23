Порноактриса избавилась от полуметровых паразитов в организме и внезапно разлюбила секс: фото девушки

27-летняя звезда OnlyFans потеряла интерес к сексу после избавления от ленточных червей

Американская порноактриса, модель и звезда OnlyFans Антье Утгаард призналась, что избавилась от паразитов внутри себя – ленточных червей. Одержимая своим здоровьем и фитнесом, Антье утверждает, что новая методика очищения помогла ей похудеть, но потерять интерес к интиму.

По словам 27-летней звезды, паразиты попасть в тело человека могут через определенные продукты питания, а также из-за грязных рук, пишет Daily Star. В ее случае, в организме черви достигли длины в 50 сантиметров.

"Ленточные черви могут вонзиться головой в стенку вашего кишечника, а затем просто рожают детей внутри вас!", — рассказала девушка в одном из подкастов.

Антье Утгаард перестала испітывать возбуждение

После этого "очищения" кожа порноактрисы улучшилась, волосы стали более шелковистыми и нормализовался сон.

"За последние три недели из меня вышло 20 из них", — заявила девушка.

Но, как утверждает Антье, у нее исчез интерес к интимным отношениям. Она не испытывает возбуждение и уже не занималась сексом 21 день.

Более откровенные фото Антье Утгаард вы можете посмотреть на нашем Telegram-канале Telegraf Black.

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