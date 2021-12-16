В Україні різко підскочив попит на "російське" порно (інфографіка від Pornhub)

До ТОП-3 категорій для України увійшли "мілф", "хентай" та порно з анальним сексом.

Українці серед порнозаписів віддають перевагу просто сексу, а серед акторок воліють Лану Роудс (Lana Rhoades).

Про це свідчать дані звіту, опублікованого сайтом Pornhub за підсумками 2021 року.

При цьому українці найчастіше обирали категорію MILF (сленговий вираз, що означає привабливих жінок середнього віку, — ред.). Ця категорія також увійшла до трійки лідерів у світі, поступившись лише хентаю (порно-аніме) та японським лесбійським роликам. У світі найпопулярнішою також стала Лана Роудс.

Згідно зі статистикою, Україна на 14 місці у ТОП15 країн, що відвідують сайт. Найбільшою популярністю користується Pornhub у США.

Середній вік відвідувачів сайту – 37 років. Серед української аудиторії лідером стали люди віком 25-34 роки (27%), на другому місці 18-24 (21%). Зазначимо, що категорія 65+ становить 13% усіх візитів. За тривалістю часу на сайті українці потрапили до ТОП-5 на останньому місці, з результатом 9 хв. 53 секунди.

Українці почали частіше використовувати запити на кирилиці. Збільшилася популярність таких запитів як "зрада" та "великим планом". Також стали частіше шукати "російське" та "російське домашнє" порно.

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