В Украине резко подскочил спрос на "русское" порно (инфографика от Pornhub)

В ТОП-3 категорий для Украины вошли "милф", "хентай" и порно с анальным сексом.

Украинцы среди порнозаписей отдают предпочтение просто сексу, а среди актрис предпочитают Лану Роудс (Lana Rhoades).

Об этом свидетельствуют данные отчета, опубликованного сайтом Pornhub по итогам 2021 года.

При этом украинцы чаще всего выбирали категорию MILF (сленговое выражение, означающее привлекательных женщин среднего возраста, — ред.). Эта категория также вошла в тройку лидеров в мире, уступив только хентаю (порно-аниме) и японским лесбийским роликам. В мире самой популярной также стала Лана Роудс.

Согласно статистике, Украина на 14 месте в ТОП15 стран, посещающих сайт. Наибольшей популярностью Pornhub пользуется в США.

Средний возраст посетителей сайта — 37 лет. Среди украинской аудитории лидером стали люди в возрасте 25 — 34 года (27%), на втором месте 18-24 (21%). Отметим, что категория 65+ составляет 13% от всех визитов. По длительности времени на сайте украины попали в ТОП-5 на последнем месте, с результатом 9 мин 53 секунды.

Украинцы стали чаще использовать запросы на кириллице. Увеличилась популярность таких запросов как "измена" и "крупным планом". Также стали чаще искать "русское" и "русское домашнее" порно.

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